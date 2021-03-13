Туринський клуб розглядає можливість продажу не лише Кріштіану Роналду, а й Пауло Дибали, повідомляє Corriere dello Sport.

Роналду по-філософськи сприйняв виліт Ювентуса з ЛЧ і вже поставив нові цілі

Після приходу Пірло аргентинець втратив статус лідера команди, та ще й страждає від постійних травм. Домовитися про новий контракт не вдається, а чинний закінчується влітку 2022 року. Ювентус цілком може продати зірку, щоб отримати гроші на власні цілі. Головним претендентом на Дибалу вважається Барселона, проте й каталонці не готові до серйозних витрат. Переїзд Пауло на Камп Ноу стане значно імовірнішим, якщо "блаугранас" не втримають Ліонеля Мессі і отримають чимало простору у зарплатній відомості.

Додамо, що Дибала провів 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 2 асистами. Наразі Transfermarkt оцінює форварда у 70 млн євро.

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