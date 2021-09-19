Ювентус не смог переиграть Милан в рамках 4-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч тура состоялся в Турине, где Ювентус принимал Милан. Невероятно, но "бьянконери" подошли ко встрече в статусе 19-й команды чемпионата, в которой было аж ноль побед в новом сезоне Серии А – подопечные Массимо Аллегри стартовали с ничьи против Удинезе и поражений от Эмполи (дома!) и Наполи. От такого начала в шоке вся Европа. Между тем, четвёртый матч рисковал завершиться ещё одной неудачей, ведь "россонери" выиграли все три стартовых поединка. В частности, неделю назад они били Лацио.

Правда, гости потерпели серьёзные кадровые потери – в лазарете они оставили Жиру, Ибрагимовича, Бакайоко и Крунича. Кроме того, под большим вопросом оказалось участие Кьяера, однако в итоге Стефано Пиоли выставил датчанина в основу. Позицию центрфорварда закрыл Ребич, а в опорную зону вернулся Тонали. У туринцев же серьёзных проблем с составом не было, поэтому Массимо Аллегри выставил максимально боевой старт с Моратой на острие атаки.

Уже на 4-й минуте его ставка сработала, хотя активно начал Милан. Гости в первой же атаке заработали угловой вследствие заблокированного удара Тонали, однако подачу с него выбили в глубину. Тео Эрнандес головой решил сбросить мяч на правый фланг, но обрезался – Ювентус же всего за две передачи вывел Морату на рывок к воротам Меньяна. Альваро пробежал 50 метров с Эрнандесом за спиной, перебросив голкипера в завершении эпизода. 1:0! Шик.

На этом туринцы останавливаться не собирались. В первые полчаса они несколько раз попытались поймать Милан на высокой линии обороны, запуская передачи на ход форвардам, однако Томори и Кьяер уверенно работали в спринтах и ​​единоборствах, отбирая мячи. На 17-й же минуте неплохой дальний удар под левую штангу нанёс Дибала – Меньян парировал не без труда. Один из самых опасных моментов туринцы провели на 32-й минуте, когда Рабьо мог вывалиться один на один – Томори догнал его перед штрафной, не дав пробить.

Нельзя сказать, что Милан имел серьёзные игровые проблемы в этот период. Гости работали с туринцами на равных, организуя свои атаки и зарабатывая стандарты, однако ничего интереснее выстрела Тонали с отскока в руки Щенсны команда в первые 45 минут не создала. На 36-й у "россонери" ещё и Кьяер сломался – вместо него пришлось выпускать Калюлю. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

После перерыва содержание игры особо не менялось. Мората пытался забить пяткой на 46-й минуте (получилось в руки Меньян), Рабьо на 50-й в касание замыкал диагональ Бонуччи в штрафную (мимо), а Милан после этого огрызнулся выстрелами Эрнандеса и Леау выше ворот и несколькими хорошими забросами без завершения. Словом, остроты не возникало, но матч выглядел динамично и напряжённо – на 66-й минуте даже дошло до потасовки между Тонали и Дибалой.

Ничего не предвещало новых голов, однако на 76-й минуте матч неожиданно перевернулся. Милан отыгрался в результате углового, который заработал Ребич и который точным ударом головой завершил всё тот же Ребич – Тонали же записал в свой актив голевую подачу. 1:1!

Казалось бы, после этого "бьянконери" должны были пойти в атаку всеми силами, прижав Милан, но гости перехватили инициативу, создав ещё несколько хороших моментов в концовке встречи. В частности, на 83-й минуте Ребич открылся на левом краю штрафной, качнул защитника и выстрелил мимо ближней девятки, а на 87-й Калюлю получил пас на правый край, мощно пробил под перекладину – Щенсны парировал!

У Юве таких моментов не возникало, да и в целом Милан был активнее. Тем не менее, вырвать победу ни одной из команд так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью.