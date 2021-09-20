В рамках 4-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус и Милан не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Уже на 4-й минуте "Старой синьоре" удалось разыграть результативную контратаку. Дибала бросил в прорыв Морату, Альваро пробежал полполя и в борьбе с Эрнандесом элегантно подсек мяч над Меньяном.

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Несмотря на еще ряд возможностей, туринцы развить свой успех не сумели. В частности, не реализовали моменты Мората, Дибала, Рабьо. Зато Милан забил после стандарта. На 76-й Тонали подал угловой с правого фланга, а Анте Ребич головой отправил мяч под штангу.

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