Ювентус и Рома потеряли по одному таланту – игроки травмировались в первом тайме очного матча

Поединок 19 тура Серии А между Ромой и Ювентусом не обошелся без повреждений у игроков обеих команд.

Поле досрочно покинули защитник туринцев Мери Демираль и хавбек римлян Николо Дзаньоло.

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Первым получил повреждение 21-летний турок, неудачно приземлившись на правую ногу. Вместо него на 19 минуте вышел Де Лигт. Впоследствии не повезло и звезде Ромы. Дзаньоло не смог продолжить игру после нескольких жестких ударов от соперников, поэтому уступил свое место Ундеру на 36 минуте.

Напомним, именно Демираль открыл счет в матче, а Роналду удвоил преимущество Ювентуса – 2:0 после первого тайма.

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