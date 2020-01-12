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Ювентус и Рома потеряли по одному таланту – игроки травмировались в первом тайме очного матча

12 января 22:51 203 Читати українською
Ювентус и Рома потеряли по одному таланту – игроки травмировались в первом тайме очного матча
Николо Дзаньоло / Getty Images

Поединок 19 тура Серии А между Ромой и Ювентусом не обошелся без повреждений у игроков обеих команд.

68’ Диего Перотти
 
Мери Демираль 3’
Криштиану Роналду 10’
3’ Мери Демираль
10’ Криштиану Роналду
68’ Диего Перотти

Поле досрочно покинули защитник туринцев Мери Демираль и хавбек римлян Николо Дзаньоло.

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Первым получил повреждение 21-летний турок, неудачно приземлившись на правую ногу. Вместо него на 19 минуте вышел Де Лигт. Впоследствии не повезло и звезде Ромы. Дзаньоло не смог продолжить игру после нескольких жестких ударов от соперников, поэтому уступил свое место Ундеру на 36 минуте.

Напомним, именно Демираль открыл счет в матче, а Роналду удвоил преимущество Ювентуса – 2:0 после первого тайма.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Рома Рома Рома - Ювентус Мери Демираль Мери Демираль Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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