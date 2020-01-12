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Ювентус і Рома втратили по одному таланту – гравці травмувалися у першому таймі очного матчу

22:51 32 Читать на русском
Ювентус і Рома втратили по одному таланту – гравці травмувалися у першому таймі очного матчу
Ніколо Дзаньйоло / Getty Images

Поєдинок 19 туру Серії А між Ромою і Ювентусом не обійшовся без пошкоджень у гравців обох команд.

 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду

Поле достроково покинули захисник туринців Мері Деміраль і хавбек римлян Ніколо Дзаньйоло.

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Першим зазнав пошкодження 21-річний турок, невдало приземлившись на праву ногу. Замість нього на 19 хвилині вийшов Де Лігт. Згодом не пощастило і зірці Роми. Дзаньйоло не зміг продовжити гру після кількох жорстких ударів від суперників, тому поступився своїм місцем Ундеру на 36 хвилині.

Нагадаємо, саме Деміраль відкрив рахунок у матчі, а Роналду подвоїв перевагу Ювентуса – 2:0 після першого тайму.

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