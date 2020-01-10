Ювентус приготовил для Дибалы новый контракт со значительным увеличением зарплаты

Ювентус намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

В ближайшие недели туринский клуб начнет переговоры с представителями форварда, сообщает Goal.com.

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В летнее трансферное окно Юве был готов отпустить Дибалу, однако сам форвард отказался покидать "Старую синьору". Постепенно 25-летний нападающий стал игроком основной обоймы Маурицио Сарри. Теперь менеджмент чемпионов Италии готовится предложить аргентинскому нападающему контракт до 2024 года.

Действующее соглашение Дибалы рассчитано до лета 2022 года, он зарабатывает 7 миллионов евро за сезон. По условиям нового контракта его зарплата вырастет до 10 миллионов в год.

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