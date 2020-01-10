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Ювентус приготовил для Дибалы новый контракт со значительным увеличением зарплаты

10 января 19:28 191 Читати українською
Ювентус приготовил для Дибалы новый контракт со значительным увеличением зарплаты
Пауло Дибала / фото из соцсетей

Ювентус намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

В ближайшие недели туринский клуб начнет переговоры с представителями форварда, сообщает Goal.com.

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В летнее трансферное окно Юве был готов отпустить Дибалу, однако сам форвард отказался покидать "Старую синьору". Постепенно 25-летний нападающий стал игроком основной обоймы Маурицио Сарри. Теперь менеджмент чемпионов Италии готовится предложить аргентинскому нападающему контракт до 2024 года.

Действующее соглашение Дибалы рассчитано до лета 2022 года, он зарабатывает 7 миллионов евро за сезон. По условиям нового контракта его зарплата вырастет до 10 миллионов в год.

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Италия Ювентус Ювентус Пауло Дибала Пауло Дибала
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