Ювентус победил Рому и возглавил Серию А, Верона дожала Дженоа, Сампдория уничтожила Брешию

В воскресенье, в рамках 19-го тура, в Серии А состоялось несколько матчей. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 19-й тур

Удинезе – Сассуоло – 3:0

Голы: Окака Чука, 14, Сема, 68, Де Пауль, 90+1

Сампдория – Брешия – 5:1

Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярела, 68 (пен), 90+5, Капрари, 77 – Чансельор, 12

Торино – Болонья – 1:0

Гол: Беренгер, 11

Фиорентина – СПАЛ – 1:0

Гол: Песселья, 82

Верона – Дженоа – 2:1

Голы: Верре, 55 (пен.), Дзакканьи, 65 – Санабрия, 41

Рома – Ювентус – 1:2

Голы: Перотти, 68 (пен.) – Демираль, 3, Роналду, 10 (пен.)

Воскресную программу тура открывал поединок между Удинезе и Сассуоло, в котором первые уверенно разбили вторых. Счёт был открыт на 14-й минуте после подачи с углового, которую головой замкнул Окака Чука, а в середине второго тайма фриульцы удвоили преимущество – это Сема выстрелил с левого края штрафной точно в правый угол с рикошетом от штанги. На 78-й Фофана мог и до разгрома дело довести, но его выстрел голкипер перевёл в перекладину. Третий гол удалось забить лишь в компенсированное время в контратаке, которую точным выстрелом в левый угол завершил де Пауль – 3:0. На этом команды и разошлись.

Сампдория принимала Брешию, пропустив на 12-й минуте после подачи, которую Торрегроссо сбросил на линию вратарской – Чансельор замкнул головой. Впрочем, генуэзцы в середине первого тайма сравняли счёт (Линетти выстрелил с отскока в правый угол), а перед свистком на перерыв Янкто красивым ударом слёта под левую штангу вывел хозяев вперёд. Балотелли сравнял счёт на 58-й минуте, однако его взятия ворот из-за офсайда отменил VAR. После этого Сампа быстро закрыла интригу: на 68-й Квальярела реализовал пенальти за игру рукой Мангравити, а на 77-й Капрари, едва появившись на поле, замкнул навес Янкто. Финальный гол с его же паса на 90+5-й забил Квальярела – 5:1.

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Торино в родных стенах встречался с Болоньей, быстро открыв счёт: на 11-й минуте Белотти прорвался на правый край штрафной и прострелил в центр, а Беренгер, приняв пас, пробил в правый нижний угол – 1:0. Гости могли бы отквитать этот гол на 22-й минуте с пенальти за якобы игру Айны рукой, но после просмотра видеоповтора арбитры решили не указывать на "точку". Кроме того, на 53-й Паласио замыкал навес ударом в левую штангу. Хозяева также провели несколько интересных атак, однако увидеть хотя бы ещё один гол до финального свистка тифози было не суждено. "Быки" празднуют минимальную победу.

Фиорентина на Артемио Франки принимала СПАЛ, забив гол усилиями Боатенга уже на 7-й минуте встречи – впрочем, его отменили из-за офсайда. "Фиалки" прогнозируемо давили на оборону феррарцев большую часть первого тайма, хотя в его концовке гости заставили Беришу исполнить несколько сейвов. Во втором тайме содержание матча не изменилось: всё должен был решить один гол – и его на 82-й минуте после подачи с углового забил Песселья. Именно благодаря этому взятию ворот Фиорентина одержала минимальную победу.

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Верона принимала на своем поле откровенного аутсайдера турнирной таблицы Дженоа. Хозяева владели ощутимым преимуществом, однако смогли создать лишь один опасный момент. Зато гости под конец тайма сумели выйти вперед – Антонио Санабрия вогнал мяч под перекладину. После перерыва "мастифы" с пенальти один гол отыграли, а затем, благодаря отскоку, Матфия Дзакканьи вывел веронцев вперед. Как следствие, хозяева грамотно довели матч до финального свистка и добыли столь желанную победу.

Завершал воскресный вечер матч топ-команд Серии А – Ромы и Ювентуса. Уже на третьей минуте Мэри Демираль шокировал гостей быстрым голом. Не успели "волки" опомниться, как Роналду с пенальти удвоил счет. До конца тайма обе команды понесли ощутимые потери: Николо Дзаньйоло и Мэри Демираль были вынуждены покинуть поле из-за травм. После перерыва Диего Перотти реализовал одиннадцатиметровый и сократил счет до минимума. Игра пошла на встречных курсах и при лучшей реализации счет мог бы быть хоккейным. В конце концов Ювентус все-таки забил – команде удалась роскошная контратака, – однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры. Победа позволила туринцам единолично возглавить турнирную таблицу Серии А и оторваться от Интера на два пункта.

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