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Ювентус и Рома планируют громкий обмен – Фонсека рискует потерять главную звезду

14:05 113 Читати українською
Ювентус и Рома планируют громкий обмен – Фонсека рискует потерять главную звезду
Федерико Бернардески / Getty images

Итальянские гранды готовы удивить трансферный рынок сразу несколькими обменами.

Ювентус и Рома, прежде всего, работают над формулой обмена Федерико Бернардески и Николо Дзаньоло, сообщает Tuttosport.

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Не исключено, что "волки" получат вдобавок еще одного игрока или доплату, ведь Дзаньоло под руководством Паулу Фонсеки стал настоящей звездой и открытием сезона Серии А, пока не получил травму.

Также представители клубов намерены в ближайшее время обсудить будущее Джастина Клюйверта, Даниэле Ругани, Дженгиза Ундера, Роландо Мандрагоры и Бриана Кристанте.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Федерико Бернардески Федерико Бернардески Рома Рома Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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