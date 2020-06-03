Ювентус и Рома планируют громкий обмен – Фонсека рискует потерять главную звезду

Итальянские гранды готовы удивить трансферный рынок сразу несколькими обменами.

Ювентус и Рома, прежде всего, работают над формулой обмена Федерико Бернардески и Николо Дзаньоло, сообщает Tuttosport.

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Не исключено, что "волки" получат вдобавок еще одного игрока или доплату, ведь Дзаньоло под руководством Паулу Фонсеки стал настоящей звездой и открытием сезона Серии А, пока не получил травму.

Также представители клубов намерены в ближайшее время обсудить будущее Джастина Клюйверта, Даниэле Ругани, Дженгиза Ундера, Роландо Мандрагоры и Бриана Кристанте.

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