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Карраскаль очолює список бажань амбітного італійського клубу – його хочуть більше за Циганкова

10:57 1345 Читать на русском
Карраскаль очолює список бажань амбітного італійського клубу – його хочуть більше за Циганкова
Хорхе Карраскаль / Footboom

Колумбійський атакувальний хавбек Хорхе Карраскаль перебуває на радарі Фіорентини. Генуезці з його допомогою хочуть повернутися на євроарену.

Антоніо Кассано нещодавно назвав Карраскаля монстром – тим, "хто може залишити вагомий слід у футболі у найближчі роки". Характеристика легендарного італійця виглядала грандіозним перебільшенням, однак за Хорхе дійсно полює низка солідних європейських клубів: Ювентус, Бешикташ, Аякс і Фіорентина. Найпредметніший інтерес проявляють саме "фіалки" – запрошення колумбійця розглядається частиною стратегічного плану клубу для повернення в єврокубки.

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Екс-зірка Карпат ідеально відповідає профілю гравця, якого хоче підписати головний тренер генуезців Джузеппе Якіні. Щоправда, офіційної пропозиції Хорхе поки що не отримував, інформує Ole.

У конкурентах Карраскаля лідер Олександрії Кирило Ковалець, однак 22-річний колумбієць – явний фаворит. На позицію атакувального хавбека Фіорентина розглядала Руслана Маліновського, але тому такий варіант не цікавий. А ще в лонглисті "фіалок" перебуває Віктор Циганков, чиї позиції частково перетинаються з ігровими позиціями Карраскаля.

Фіорентина має на меті зібрати в себе талановиту молодь, з якою вдасться за короткий термін заявити про себе в Італії та Європі. Окрім Карраскаля, "фіалки" активно дивляться в сторону Маркуса Тюрама з Борусії М та Лукаса Пакета, який не зумів стати своїм у Мілані. Пакета перейшов у Серію А за майже 40 мільйонів євро, проте зараз його вартість значно нижча.

Фіорентина планує нові придбання навіть в епоху коронавірусної кризи, оскільки розраховує отримати доходи. Наприклад, можливий продаж капітана команди Хермана Пессельї, а також юної зірки збірної Італії Федеріко К'єзи.

Рівер Плейт викупив Карраскаля в Карпат за 2,5 мільйона євро, попередньо заплативши 500 тисяч за оренду. Подейкують, що аргентинці досі не розрахувалися з українським клубом. Не сказати, що Хорхе виблискує в складі Рівер Плейта, чи хоча б має там статус беззаперечного гравця основного складу.

Однак цієї зими він чудово зарекомендував себе у кваліфікації на Олімпійські Ігри з молодіжною збірною Колумбії. Карраскаль виводив команду на матчі з капітанською пов'язкою та привернув увагу європейських клубів. Преса повідомляє, що клаусула атакувального хавбека складає близько 20 мільйонів євро.

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