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Рома погрязла в космических долгах и вынуждена продавать главных звезд – Фонсека рискует потерять лидеров

13:57 88 Читати українською
Рома погрязла в космических долгах и вынуждена продавать главных звезд – Фонсека рискует потерять лидеров
Фонсека потеряет лидеров? / ФК Рома

"Джалоросси" отчитались о наличии задолженности на сумму 278,5 млн евро. Это побуждает Рому в который раз продавать своих ведущих футболистов.

Как известно, Рома регулярно вынуждена продавать своих главных звезд, чтобы залатать дыры в бюджете. За последний год задолженность римлян выросла еще на 60 млн евро, а всего составляет почти 300 млн. После таких цифр нет никаких сомнений, что несколько исполнителей летом покинут клуб.

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Среди них – Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини. Первый еще недавно оценивался в 80 млн евро, но тяжелая травма и финансовый кризис снизили стоимость игрока, за которым следит Ливерпуль. С Пеллегрини еще хуже ситуация – его клаусула составляет лишь 30 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ. Им уже интересуются Ювентус, Интер, Милан, ПСЖ и клубы АПЛ.

Напомним, сейчас команда Паулу Фонсеки занимает 5 место в Серии А.

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Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло Лоренцо Пеллегрини Лоренцо Пеллегрини Рома Рома Италия Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека футбольные финансы Трансферы Чемпионата Италии
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