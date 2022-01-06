На поле с конца осени конкретно забуксовал – 8 пунктов за 8 предыдущих туров. Ювентус наоборот начал стабильно набирать очки, пропустив всего один гол в 5 матчах. Туринский поединок мог не состояться из-за коронавирусного хаоса у неаполитанцев и отсутствия четких правил Серии А.

Шевченко второй раз подряд набрал очки у Серии А – изысканный гол принес Дженоа тяжелую ничью с Сассуоло

Команды не подарили качественного футбола. Футболисты суетились, ошибались в простых ситуациях и бездарно завершали перспективные атаки. Ударов было много, но голевые моменты можно сосчитать по пальцам одной руки.

Маккенни и Куадрадо с хороших позиций не попали в угол ворот. Инсинье создал отличную возможность для Зелински (потянул Щенсны), но запорол контратаку. Наполи стрелял только издалека, на удачу. Ювентус осмысленнее атаковал, но так же безуспешно.

Гости открыли счет, когда Инсинье классно забросил на Политано, а тот ассистировал Мертенсу. Хозяева отыгрались после одной из размашистых атак – Маккенни прострелил, Мората проиграл борьбу за мяч, но Кьеза удачно сыграл на добивании.

Соперники продолжали мучить себя и болельщиков тщетными попытками вырвать победу. Надежды были только на то, что кто-то из голкиперов грубо ошибётся и пропустит дальний удар. Однако Оспина и Щенсны отработали на уровне. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Ювентус набрал 35 очков и остался под зоной Лиги чемпионов. Наполи с 40 баллами сохранил за собой третье место, но отставание от лидеров Серии А растет.

Милан уверенно переиграл Рому – монструозный голкипер, два удаления и два пенальти против Моуринью