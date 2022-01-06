Наполі з кінця осені конкретно забуксував – 8 пунктів за 8 попередніх турів. Ювентус навпаки почав стабільно набирати очки, пропустивши лише один гол у 5 матчах. Туринський поєдинок міг не відбутися через коронавірусний хаос у неаполітанців і відсутність чітких правил Серії А.

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Команди не подарували якісного футболу. Футболісти метушилися, помилялися в простих ситуаціях і бездарно завершували перспективні атаки. Ударів було багато, але гольові моменти можна порахувати на пальцях однієї руки.

Маккенні та Куадрадо з хороших позицій не влучили у порожній кут воріт. Інсіньє створив чудову нагоду для Зєлінскі (потягнув Щенсни), але запоров контратаку. Наполі стріляв тільки здалеку, на удачу. Ювентус осмисленіше атакував, однак так же безуспішно.

Гості відкрили рахунок, коли Інсіньє класно закинув на Політано, а той асистував Мертенсу. Господарі відігралися після однієї з розмашистих атак – Маккенні прострілив, Мората програв боротьбу за м'яч, але К'єза вдало зіграв на добиванні.

Суперники продовжували мучити себе та вболівальників марними спробами вирвати перемогу. Надії були тільки на те, що хтось з голкіперів грубо помилиться і пропустить дальній удар. Однак Оспіна та Щенсни відпрацювали на рівні. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Ювентус набрав 35 очок і залишився на під зоною Ліги чемпіонів. Наполі з 40 балами зберіг за собою третє місце, але відставання від лідерів Серії А зростає.

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