Суперкубок Италии-2021 состоится в тот день, который был запланирован заранее.

Ювентус и Интер не смогли убедить совет Серии А в необходимости переносить поединок, сообщает Calciomercato.

Ювентус может заблокировать трансфер Мораты в Барселону – туринцы отказались от звездного обмена

Предварительно матч был намечен на 12 января, однако участники просили отложить его до мая. Аргумент – по всей Европе вспыхнула новая волна коронавируса, поэтому игроки подвергаются лишнему риску, а фанаты не могут полностью заполнять стадионы. Впрочем, совет лиги решил не менять календарь без критической необходимости.

Суперкубок Италии состоится 12 января на миланском Сан-Сиро. Интер принимает участие на правах чемпиона, а Ювентус получил "билет" благодаря победе в предыдущем Кубке.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів