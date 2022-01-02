Суперкубок Італії-2021 відбудеться у той день, який був запланований заздалегідь.

Ювентус та Інтер не змогли переконати раду Серії А у необхідності переносити поєдинок, інформує Calciomercato.

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Попередньо матч був запланований на 12 січня, проте учасники просили відкласти його до травня. Аргумент – по всій Європі спалахнула нова хвиля коронавірусу, тому гравці наражаються на зайвий ризик, а фанати не можуть повністю заповнювати стадіони. Втім, рада ліги вирішила не змінювати календар без критичної необхідності.

Суперкубок Італії відбудеться 12 січня на міланському Сан-Сіро. Інтер бере участь на правах чемпіона, а Ювентус отримав "квиток" завдяки перемозі у попередньому Кубку.

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