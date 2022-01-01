Ювентус может заблокировать трансфер Мораты в Барселону – туринцы отказались от звездного обмена
У нападающего Ювентуса Альваро Мораты, права на которого принадлежат Атлетико, достаточно неопределенное будущее.
Ювентус решил не выкупать Морату из Атлетико – туринцы могут оформить полноценный трансфер, если выплатят 40 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.
Барселона согласовала контракт с Моратой
Барселона уже сделала предложение испанцу, которого хотел бы видеть в команде Хави. Впрочем, Юве может и не отпустить Морату, если не найдет замену форварду. Туринцы уже отказались от потенциального обмена испанца на Депая с Барселоной.
В нынешнем сезоне Мората провел 23 матча за Ювентус во всех соревнованиях, в которых оформил 7 голов и 3 ассиста.
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