Ювентус хочет вернуть Погба

Украина — 14:12 5
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Динамо действительно следило за хавбеком Карпат Онглой – игроком интересуются и другие клубы
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Динамо повторило клубный рекорд в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2018/19Лига чемпионов — 12:54 192
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Цыганков интересует минимум 3 клуба, которые общаются с Динамо, – СМИУкраина — 12:03 431
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Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер БілоногМир — 11:25 197
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Срна склоняется к уходу из Кальяри и возвращению в родной клуб – хорватом недовольны в ИталииИталия — 11:16 596