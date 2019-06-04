Ювентус хочет вернуть Погба

Туринский Ювентус планирует серьезное усиление во время трансферного окна.

Чемпион Италии готовит грандиозное возвращение хавбека Поля Погба, информирует Sky Sports Italy.

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Туринцы уже контактировали с агентом француза Мино Райолой. Манчестер Юнайтед знает об интересе Ювентуса, однако начинать серьезные переговоры по чемпиону мира пока не готов.

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Погба играл за итальянский гранд с 2012 по 2016 год. Манчестер Юнайтед возвращал своего воспитанника за рекордные на то время 89 миллионов фунтов, а теперь возможен обратный переход.