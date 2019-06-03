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Сарри определился с первым трансфером в Ювентусе

12:54 398 Читати українською
Сарри определился с первым трансфером в Ювентусе
Маурицио Сарри / Челси

Потенциальный наставник Ювентуса Маурицио Сарри знает, какого игрока стремится подписать.

Защитник Наполи Калиду Кулибали может летом перейти в Ювентус, сообщает Tuttosport.

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Его перехода готов помочь лично Маурицио Сарри, который, скорее всего, заменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера.

Наставник и футболист работали вместе в Наполи и вели борьбу со "Старой синьоры" за чемпионский титул.

Сарре в сезоне 2018/19 вместе с Челси стал победителем розыгрыша Лиги Европы.

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