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Реал готов отдать Наваса и еще двух звезд за Погба

21:09 224 Читати українською
Реал готов отдать Наваса и еще двух звезд за Погба
Поль Погба / Reuters

Реал пытается подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан этим летом хочет подписать двух звезд английской Премьер-лиги: вингера Челси Эдена Азара и хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы он остался в Манчестер Юнайтед

"Сливочные" даже готовы предложить "красным дьяволам" трех футболистов, на которых не рассчитывают: Гарета Бейла, Хамеса Родригеса и Кейлора Наваса, сообщает The Times.

Лунин высказал свое мнение относительно Зидана

Заметим, что последний является прямым конкурентом украинского голкипера Андрея Лунина за место второго вратаря Реала на следующий сезон.

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