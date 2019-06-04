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Ювентус хоче повернути Погба

13:59 663 Читать на русском
Ювентус хоче повернути Погба
Поль Погба / Reuters

Туринський Ювентус планує серйозне підсилення під час трансферного вікна.

Чемпіон Італії готує грандіозне повернення хавбека Поля Погба, інформує Sky Sports Italy.

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Туринці вже контактували з агентом француза Міно Райолою. Манчестер Юнайтед знає про інтерес Ювентуса, однак починати серйозні переговори щодо чемпіона світу поки не готовий.

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Погба грав за італійський гранд з 2012 по 2016 рік. Манчестер Юнайтед повертав свого вихованця за рекордні на той час 89 мільйонів фунтів, а тепер можливий зворотній перехід.

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Теги
Трансфери Італія Поль Погба Поль Погба
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