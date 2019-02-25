Ювентус хочет приобрести у Ромы Дзаньоло – туринцы уже контактируют с агентом игрока

Атакующий полузащитник Ромы Николо Дзаньоло может оказаться в лагере действующего чемпиона Италии.

Руководство "старой синьоры" нацелилось на молодого хавбека Ромы Николо Дзаньоло, сообщает Calciomercato.

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Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи лично контактирует с агентом игрока относительно возможного трансфера.

Сам 19-летний футболист склоняется к продлению контракта с Ромой, которая обещает полузащитнику увеличение зарплаты до 2-х млн евро в год (сейчас Николо получает 700 тысяч).

В текущем сезоне Серии А Дзаньоло провел 16 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 2-мя ассистами.

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