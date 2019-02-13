Ноунейм, забракованный из-за роста, стал рекордсменом Италии в ЛЧ: Николо Дзаньоло – "новый Тотти" для Ромы

"Футбол 24" знакомит вас с Николо Дзаньоло – атакующим полузащитником Ромы, который оформил дубль в ворота Икера Касильяса и стал героем первого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19.

12 февраля двумя матчами стартовала стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Внимание подавляющего большинства любителей футбола было приковано к, безусловно, центральному поединку игрового дня – между Манчестер Юнайтед и ПСЖ, который ознаменовался первым поражением Уле Гуннара Сульшера в тренерской карьере в МЮ.

Безусловно, та игра стоила внимания. Однако и в другом матче дня было на что посмотреть. Возможно, он не был слишком зрелищным, однако встречу в Риме обделили вниманием не совсем справедливо.

Рома переиграла Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Главной звездой вечера на Стадио Олимпико стал автор дубля в ворота Икера Касильяса – 19-летний Николо Дзаньоло, о котором еще летом практически никто не знал. Ничего удивительного – к тому времени он ни разу не выходил на поле в матче Серии А. Однако уже через несколько месяцев о юноше заговорили – сейчас он считается едва ли не главным талантом Италии, в последние годы не слишком богатой на яркую молодежь.

Оглянемся в прошлое – летом 2018 года Рома довольно неожиданно решила продать Раджу Наингголана. Бельгиец, который был одним из лидеров команды-полуфиналиста Лиги чемпионов, был откровенно удивлен таким решением руководства "джалоросси". Однако трансфер все же состоялся, а перспективный Дзаньоло стал частью сделки, переехав из столицы моды в Вечный город.

Уже сейчас можно сказать, что в Риме точно не жалеют об этом трансфере, хотя спортивный директор Ромы Мончи подвергся серьезной критике за решение продать одного из любимцев местной публики. Наингголан в Интере больше скандалит, чем играет, а вот Дзаньоло уже стал новым кумиром тиффози Ромы, многие из которых все чаще называют Николо "новым Франческо Тотти". Да, возможно, это преувеличение, но определенное сходство Дзаньоло с Императором Рима действительно прослеживается.

Николо выступает на позиции атакующего хавбека, также может действовать несколько глубже. Отец Дзаньоло Игорь тоже был профессиональным футболистом, однако особых достижений у него не было – выступал в Серии Б за Козенцу, Салернитану и Мессину. Поэтому логично, что Дзаньоло-старший серьезно надеялся на сына, который должен был превзойти его не слишком удачную карьеру.

Николо начинал заниматься в школе Дженоа, однако в 10-летнем возрасте пополнил структуру Фиорентины, в которой находился в течение 7 лет. В 2016-м Дзаньоло сообщили, что он не подходит для клубной Примаверы, не в последнюю очередь из-за низкого роста.

Николо серьезно расстроился, а отец юноши решил отдать его в клуб Виртус Энтелла из города Кьявари (недалеко от Генуи). Там Дзаньоло заметили скауты Интера, а летом 2017 года "нерадзурри" выложили за таланта почти 2 млн евро. К слову, в течение двух лет после ухода из Фиорентины Николо вырос на 25 сантиметров – сейчас его рост составляет 1.90.

В составе Интера Дзаньоло столкнулся с серьезной конкуренцией за место в составе, поэтому за первую команду так ни разу и не сыграл, ограничившись лишь попаданием в заявку на поединок Серии А против Сампдории. Зато Николо стал одним из лидеров Примаверы и завоевал в составе команды чемпионство. Стефано Векки, наставник молодежной команды "нерадзурри", сравнивал юного хавбека со Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Дзаньоло стал лучшим бомбардиром Примаверы, однако боссы Интера настолько хотели заполучить Наингголана, что практически без раздумий отпустили таланта в Рому.

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії

За Рому Дзаньоло дебютировал в матче 1 тура Лиги чемпионов против Реала на Сантьяго Бернабеу – согласитесь, серьезный аванс как для 19-летнего мальчика. Поединок завершился поражением римлян со счетом 0:3, однако именно с того времени Эйсебио Ди Франческо начал давать нашему герою больше игрового времени. В конце года Дзаньоло забил дебютный гол за Рому в ворота Сассуоло – и как он это сделал! С невероятной легкостью хавбек поиздевался над защитниками и элегантно перебросил голкипера.

В Риме многие вспомнили гол Франческо Тотти в ворота Сампдории, сравнив мяч Дзаньоло с этим взятием ворот. Интересно, что Франческо забил в те же ворота на Стадио Олимпико.

Согласитесь, определенное сходство есть, хотя сам Дзаньоло категорически отвергает любые сравнения с легендой Ромы.

"Это большая честь для меня", – покраснел Николо после того матча. Сами же Тотти и Де Росси также хвалят юную звездочку Ромы. "Для большинства его уверенная игра стала неожиданностью, однако он с первых дней в команде продемонстрировал, что у него большое будущее", – сказал Де Росси.

Фабио Капелло уже сравнивает Дзаньоло с Полем Погба, а самым большим недостатком называет ... многочисленные татуировки футболиста. "Со мной такой номер не прошел бы", – заявил тренер, который привел Рому к последнему на данный момент Скудетто.

К слову, скромность – одна из главных черт характера хавбека, который до сих пор живет с мамой и сестрой. Отец футболиста в связи с работой пока не переехал в столицу Италии. Дзаньоло очень привязан к семье и общается с отцом несколько раз в день. У игрока простой характер – это большой плюс для Ромы и его фанатов.

Франческа Коста (Дзаньоло) возит сына на тренировку Ромы и фанатеет от Франческо Тотти. Причем еще задолго до перехода сына в Рому. Сейчас Франческу знают все игроки Ромы и работники клубной базы в Тригории, а в Instagram у нее 127 тысяч подписчиков.

Кстати, сам Дзаньоло своим кумиром считает Кака, поэтому и выбрал 22-й номер в Роме. По словам матери футболиста, раньше в его комнате даже висел постер бразильца.

Интересно, что в национальную сборную Италии Дзаньоло попал еще до своего дебюта в Серии А – Манчини вызвал хавбека на матчи Лиги наций против Португалии и Польши, правда, так и не выпустил на поле. К слову, Дзаньоло стал серебряным призером Евро-2018 в составе сборной Италии U-19. В финале Италия в серии пенальти уступила Португалии. Той самой Португалии, которая в полуфинале уничтожила Украину со счетом 5:0.

Вчерашний матч с Порту подтвердил большие надежды Ромы на Дзаньоло. 19-летний хавбек оформил дубль и стал самым молодым итальянским футболистом в истории, забившим 2 гола в одном поединке Лиги чемпионов.

"Мальчик Дзаньоло освещает чемпионскую сказку", "Феерия юношы на Олимпико", – итальянские СМИ не пожалели комплиментов для Николо за его игру в матче против португальцев, в которой хавбек своим дублем принес победу "джалоросси".

"Это невероятный момент для меня. Конечно, я не ожидал, что смогу отличиться дублем. Но мы пропустили обидный гол и теперь должны подтвердить свое превосходство в ответном матче. Празднование у Curva Sud (фанатская трибуна Ромы – прим. Футбол 24) – это незабываемо. Надеюсь, будет еще немало таких моментов", – заявил Дзаньоло после игры. К слову, так любил праздновать голы и Тотти, который был вчера на трибунах Стадио Олимпико.

Конечно, у него есть слабые места: нестабильность (характерная для любого молодого игрока), во многих случаях – эгоизм и принятие не совсем правильных решений, но все это исправляется. Кроме того, Дзаньоло нивелирует указанные недостатки своей смелостью, умением вступать в единоборства, техникой и выносливостью.

Своей игрой хавбек уже привлек внимание того же Ювентуса, но всем своим видом и отношением демонстрирует желание остаться в Роме, которая поверила в него.

Рома практически за бесценок получила потенциального лидера команды, однако болельщики поняли это не сразу. Такова она – фанатская страсть. За несколько месяцев Дзаньоло прошел путь от неизвестного широкой публике футболиста до одного из любимцев тифози, а Серия А получила едва ли не самую перспективную звездочку чемпионата.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов