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Ювентус хочет предложить Реалу суперобмен

15:22 607 Читати українською
Ювентус хочет предложить Реалу суперобмен
Марсело / ФК Реал Мадрид

Ювентус готов предложить мадридскому Реалу обмен левых защитников Марсело и Алекса Сандро.

Ювентус хочет обменять левого защитника Алекса Сандро на Марсело, сообщает Tuttosport.

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Это является одной из причин, почему "бьянконери" стремятся продлить контракт со своим левым вингбеком. Переговоры продолжаются с лета 2017 года, но бразилец просит зарплату 5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Марсело заявил руководству Реала о своем желании перейти в Ювентус к своему приятелю Криштиану Роналду. Правда, в Мадриде защитник получает 10 млн в год, тогда как Алекс Сандро в Турине – 2,8 млн.

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