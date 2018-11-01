Ювентус хочет предложить Реалу суперобмен

Ювентус готов предложить мадридскому Реалу обмен левых защитников Марсело и Алекса Сандро.

Ювентус хочет обменять левого защитника Алекса Сандро на Марсело, сообщает Tuttosport.

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Это является одной из причин, почему "бьянконери" стремятся продлить контракт со своим левым вингбеком. Переговоры продолжаются с лета 2017 года, но бразилец просит зарплату 5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Марсело заявил руководству Реала о своем желании перейти в Ювентус к своему приятелю Криштиану Роналду. Правда, в Мадриде защитник получает 10 млн в год, тогда как Алекс Сандро в Турине – 2,8 млн.

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