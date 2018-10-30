Марсело вновь получил травму – известный период восстановления бразильца

Защитник Реала Марсело не сможет помочь своей команде в ближайших поединках.

В матче 10-го тура Ла Лиги Барселона – Реал (5:1) травму получил защитник гостей Марсело. Бразилец стал автором единственного гола мадридцев, но на 82-й минуте покинул поле из-за повреждения.

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После медицинского осмотра врачи диагностировали у Марсело повреждение мышцы правой ноги, из-за которого защитник "сливочных" пропустит не менее двух недель, сообщает издание Marca.

Стоит отметить, бразилец недавно только восстановился от подобной травмы.

Напомним, после 10-ти туров чемпионата испано Реал находится на 9-й строчке турнирной таблицы.

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