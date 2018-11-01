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Конте отказался возглавить Реал из-за проекта клуба, – Sky Sports

31 октября 22:59 97 Читати українською
Конте отказался возглавить Реал из-за проекта клуба, – Sky Sports
Антонио Конте / соцсети

Экс-наставник Челси Антонио Конте решил не принимать предложение Реала, поскольку его не устраивает сам проект "сливочных".

Антонио Конте может быть выполнена в мадридском Реале. По информации Sky Sports, итальянцу не подходит проект "королевского клуба".

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Ранее его называли главным претендентом на пост главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги.

Реал после 10 туров имеет 14 очков и находится на 9 строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Антонио Конте Антонио Конте
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