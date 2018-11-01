toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Ювентус хоче запропонувати Реалу суперобмін

15:21 4414 Читать на русском
Ювентус хоче запропонувати Реалу суперобмін
Марсело / ФК Реал Мадрид

Ювентус готовий запропонувати мадридському Реалу обмін лівих захисників Марсело та Алекса Сандро.

Ювентус прагне обміняти лівого захисника Алекса Сандро на Марсело, повідомляє Tuttosport.

Марсело знову зазнав травми – відомий період відновлення бразильця

Це є однією з причин, чому "б'янконері" прагнуть продовжити контракт зі своїм лівим вінгбеком. Переговори тривають з літа 2017 року, але бразилець просить зарплату 5 млн євро на рік.

Раніше повідомлялось, що Марсело заявив керівництву Реала про своє бажання перейти в Ювентус до свого приятеля Кріштіану Роналду. Щоправда, у Мадриді захисник отримує 10 млн на рік, тоді як Алекс Сандро в Турині – 2,8 млн.

Конте відмовився очолити Реал через проект клубу, – Sky Sports

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Марсело Марсело Алекс Сандро Алекс Сандро Ювентус Ювентус Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук