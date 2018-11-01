Ювентус хоче запропонувати Реалу суперобмін

Ювентус готовий запропонувати мадридському Реалу обмін лівих захисників Марсело та Алекса Сандро.

Ювентус прагне обміняти лівого захисника Алекса Сандро на Марсело, повідомляє Tuttosport.

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Це є однією з причин, чому "б'янконері" прагнуть продовжити контракт зі своїм лівим вінгбеком. Переговори тривають з літа 2017 року, але бразилець просить зарплату 5 млн євро на рік.

Раніше повідомлялось, що Марсело заявив керівництву Реала про своє бажання перейти в Ювентус до свого приятеля Кріштіану Роналду. Щоправда, у Мадриді захисник отримує 10 млн на рік, тоді як Алекс Сандро в Турині – 2,8 млн.

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