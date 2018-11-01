Ювентус хоче запропонувати Реалу суперобмін

Україна — 16:21 672
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УПЛ відклала рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд
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Шахтар – Динамо: 4 з 5 найгостріших гравців УПЛ представляють лідерів, або Антирекорд і велика проблема ФонсекиУкраїна — 14:30 2858
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Стали відомі претенденти на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2020/21Ліга чемпіонів — 14:21 956
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Минай – Динамо: з'явилось відео нападу озброєних осіб на ультрас киян (18+)Кубок України — 12:45 4693
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ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК МеталістСуперкубок УЄФА — 12:35 1825
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