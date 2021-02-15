Ювентус всерьез заинтересован в трансфере Варана и готов предложить обмен на своего защитника Мехди Демираля, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что турецкий защитник недоволен количеством игрового времени и стремится сменить клуб. В свою очередь, Варан до сих пор не продлил контракт с Реалом, который завершается летом 2022 года.

К слову, французский защитник провел 29 матчей в составе Реала, записав в свой актив 2 гола. Демираль же сыграл в 17 матчах, отметившись 1 забитым мячом.

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