Ляпорт стал одним из претендентов на усиление защиты Реала в зимнее трансферное окно, сообщает Fichajes со ссылкой на Daily Star.

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Отмечается, что Реал обеспокоен возрастом своих основных центральных защитников Серхио Рамоса и Варана – 34 и 27 лет соответственно. Именно поэтому "сливочные" ищут новых игроков, чтобы омолодить свой состав.

Добавим, что Ляпорт является не единственным вариантом Реала – мадридцы также следят за Кулибали, Алабой, Кунде и Пау Торресом. Впрочем, трансфер Эмерика осуществить будет легче, ведь он не является основным защитником Манчестер Сити.

К слову, Ляпорт провел 14 матчей в составе "горожан" в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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