Захисник Реала Рафаель Варан може продовжити кар'єру в складі туринського Ювентуса.

Ювентус всерйоз зацікавлений у трансфері Варана та готовий запропонувати обмін на свого оборонця Мехді Деміраля, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що турецький захисник незадоволений кількістю ігрового часу та прагне змінити клуб. У свою чергу, Варан досі не продовжив контракт із Реалом, який завершується влітку 2022 року.

До слова, французький захисник провів 29 матчів у складі Реала, записавши до свого активу 2 голи. Деміраль же зіграв у 17 поєдинках, відзначившись 1 забитим м'ячем.

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