Чемпионат Испании 2020/21, 23-й тур

Хетафе – Реал Сосьедад – 0:1

Голы: Исаак, 30

Реал – Валенсия – начало в 17:15

Леванте – Осасуна – начало в 19:30

Вильярреал – Вальядолид – начало в 22:00

Воскресную программу 23-го тура Примеры открывал поединок в Мадриде между Хетафе и Реал Сосьедадом. Хозяева подходили к нему на фоне четырёх матчей без побед, а гости не выиграли в пяти подряд турах – словом, соперников ничья не устраивала. Казалось, что фанатов ожидает настоящая битва.

"Часть Испании превращают в атеистов": известный рефери уничтожил VAR после абсурдного офсайда Гризманна с голом Месси

Впрочем, не тут-то было. Хетафе за весь матч провёл всего четыре выстрела по воротам, а Сосьедад – три. При этом мадридцы даже ни разу не попали в створ. У басков с точностью всё было "перфекто": на 30-й минуте Оярсабаль замкнул подачу с правого фланга ударом головой в перекладину, а Исаак тут же сыграл на добивании – 0:1! Более атак с ударами в основное время гости не организовывали, и лишь в компенсированное Порту мог забить и второй гол ударом с близкой дистанции (Сория парировал). Имеено так Реал Сосьедад и одержал победу.

Стабильность по-чилийски: как трижды подряд одержать чемпионский титул, ежегодно (!) меняя тренера