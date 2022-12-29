Милан не хочет выкупать Тьемуэ Бакайоко у Челси, поэтому маринует его на скамейке запасных.

Если полузащитник Тьемуэ Бакайоко проведёт 15 матчей в этом сезоне, Милан будет обязан выкупить его у Челси. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Футболиста Милана прямо на улице задержала полиция – вирусное видео обыска, бесценная реакция стража порядка

Согласно контракту, в каждом из этих 15 матчах игрока должен провести на поле не менее 45 минут.

Руководство "россонери" не планирует тратить 15 миллионов евро на игрока, и по этой причине Бакайоко протирает штаны на скамейке запасных.

В этом сезоне Тьемуэ не сыграл за Милан ни одного матча. Ожидается, что летом он вернётся в Челси, контракт Бакайоко с которым истекает в 2024 году.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?