Разговоры об уходе Криштиану Роналду из Ювентуса не утихают – португалец имеет довольно интригующий вариант продолжения карьеры.

Ювентус намерен подписать Икарди, а потому может рассмотреть вариант с обменом аргентинца на Роналду, сообщает L'Equipe.

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Отмечается, что новый тренер Юве Массимилиано Аллегри является ценителем таланта Мауро, а потому хотел бы видеть его в составе. Криштиану же заинтриговал относительно своего будущего, выложив фотографию в соцсетях с подписью: "день принятия решений". Не исключено, что Роналду выберет вариант продолжения карьеры в другом клубе.

Ранее сообщалось, что Ювентус якобы готов предложить продления соглашения еще на сезон, но для этого Роналду должен согласиться на уменьшение зарплаты с 31 до 20 млн евро.

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