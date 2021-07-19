Розмови про відхід Кріштіану Роналду з Ювентуса не вщухають – португалець має досить інтригуючий варіант продовження кар'єри.

Ювентус має намір підписати Мауро Ікарді, а тому може розглянути варіант з обміном аргентинця на Роналду, повідомляє L'Equipe.

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Зазначається, що новий тренер Юве Массіміліано Аллегрі є поціновувачем таланту Мауро, а тому хотів би бачити його у складі. Кріштіану ж досі тримає інтригу щодо свого майбутнього. Наразі португалець насолоджується відпусткою, яка триватиме до 25 липня.

Раніше повідомлялося, що Ювентус нібито готовий запропонувати продовження угоди ще на сезон, але для цього Роналду повинен погодитися на зменшення зарплати з 31 до 20 мільйонів євро.

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