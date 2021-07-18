После возвращении из чемпионата Европы Роналду продолжает наслаждаться отдыхом. Ежедневно вокруг его персоны появляются все новые слухи. Главный вопрос: останется ли португалец в Ювентусе.

Роналду сообщил Ювентусу о своих планах на следующий сезон – на португальца нет спроса

Криштиану решил подогреть интерес, намекнув, что время ожидания подходит к концу. В своих соцсетях Роналду опубликовал изысканное фото, в описании к которому оставил фразу: "День принятия решений".

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард решил остаться в Ювентусе, с которым имеет контракт до лета 2022-го. Туринцы якобы готовы предложить продление соглашения еще на сезон, но для этого Роналду должен согласиться на уменьшение зарплаты с 31 до 20 млн евро.

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