Главный тренер "нерадзурри" обвинил принципиальных соперников в пренебрежительном отношении.

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"Ювентус должен говорить правду. Думаю, четвертый судья хорошо слышал и видел, что происходило в течение всего матча. Считаю, что они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает рядом с ними", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что Конте отдал Ювентусу 13 лет карьеры игрока и 3 года тренерской, однако расставание с туринским клубом в 2014-м не было гладким.

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