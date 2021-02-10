"Ювентус должен говорить правду": Конте объяснил свою провокацию в полуфинале Кубка Италии
Наставник Интера Антонио Конте прокомментировал "обмен любезностями" с президентом Ювентуса Андреа Аньелли во время полуфинала Кубка Италии (0:0).
Главный тренер "нерадзурри" обвинил принципиальных соперников в пренебрежительном отношении.
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"Ювентус должен говорить правду. Думаю, четвертый судья хорошо слышал и видел, что происходило в течение всего матча. Считаю, что они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает рядом с ними", – приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, что Конте отдал Ювентусу 13 лет карьеры игрока и 3 года тренерской, однако расставание с туринским клубом в 2014-м не было гладким.
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