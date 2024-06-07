Сергею Реброву не пришлось долго гадать со списком игроков сборной Украины для спарринга против Польши.

В заявку попали все 26 футболистов, которые сейчас находятся в лагере "сине-желтых", информирует пресс-служба УАФ.

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После матча против Германии есть двойное усиление. Защитник Эвертона Виталий Миколенко полностью залечил свою травму, а вратарь Реала Андрей Лунин отпраздновал победу в ЛЧ и теперь готов помочь сборной.

Напомним, матч Польша – Украина состоится уже сегодня, стартовый свисток в 21:45. Это будет второй из трех спаррингов команды Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро-2024. Ранее "сине-желтые" расписали нулевую ничью с Германией, а 11 июня сойдутся с Молдовой в Кишиневе. Старт на чемпионате Европы – 17 июня матчем против Румынии.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Польши:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

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