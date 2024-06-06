"Бело-синие" могут подписать еще одного футболиста днепрян. К Александру Пихаленку в киевской команде может присоединиться Александр Сваток.

Защитник СК Днепр-1 Александр Сваток попал на радары ряда украинских и иностранных клубов, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

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По информации источника, сейчас известны два клуба, которые будут бороться за 29-летнего игрока – это Динамо и Карпаты. Ранее коммерческий директор СК Днепр-1 подтвердил, что Александр скорее всего покинет команду в летнее трансферное окно.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра, за который и начал профессиональную карьеру. Выступал также за Волынь, Зарю и хорватский Хайдук.

В СК Днепр-1 с января 2020 года. В прошедшем сезоне в 31-м матче забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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