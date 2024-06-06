Сборная Италии официально опубликовала список из 26 игроков, которые примут участие в Евро-2024. Из предварительной заявки в итоговую не попали трое игроков: Риккардо Орсолини (Болонья), Иван Проведель (Лацио) и Самуэле Риччи (Торино). Об этом говорится в официальной публикации Федерации футбола Италии в Твиттере.

Италия внесла в предварительную заявку на Евро-2024 игрока, который пропустил сезон из-за дисквалификации

Ранее по причине травм места в заявке на Евро-2024 лишились центральные защитники Франческо Ачерби (Интер) и Джорджо Скальвини (Аталанта). Вместо них Спаллетти дозаявил Федерико Гатти из Ювентуса.

Перед Евро-2024 "Скуадра адзурра" сыграет ещё один контрольный матч с Боснией и Герцеговиной. На групповой стадии чемпионата Европы команда Спаллетти встретится с Албанией, Испанией и Хорватией.

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