Головний тренер "нерадзуррі" звинуватив принципових суперників у зневажливому ставленні.

Скандал у Кубку Італії – Конте показав середній палець президенту Ювентуса, а той відповів брутальною лайкою

"Ювентус повинен говорити правду. Гадаю, четвертий суддя добре чув і бачив, що відбувалося протягом усього матчу. Вважаю, що вони повинні бути більш ввічливими. Їм потрібно більше спортивної майстерності та поваги до тих, хто працює поряд з ними", – наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, що Конте віддав Ювентусу 13 років кар'єри гравця і 3 роки тренерської, проте розставання з туринським клубом у 2014-му не було гладким.

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