В заявку сборной Испании на Евро-2024 не попали Пау Кубарси, Алейш Гарсия и Маркос Льоренте, сообщает AS. Они оказались лишними при сокращении списка до 26 игроков.

Сборная Англии назвала окончательную заявку на Евро-2024 – Сенсационный клуб получил больше всего представителей

17-летний центрбек Барселоны проиграл конкуренцию Начо, Ляпорту, Ле Норману и Вивиану. Гарсия, который привел Жирону к бронзе, а Довбика к трофею Пичичи, стал жертвой выбора в пользу Родри и Субименди.

В итоговой заявке "Фурии Рохи" 7 игроков из зарубежных чемпионатов. На групповом этапе чемпионата Европы испанцы сыграют против Хорватии, Италии и Албании.