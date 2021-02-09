В рамках второго полуфинального поединка между Ювентусом и Интером голов не забивали, однако туринцам и этого было достаточно для прохода в финал.

Первый матч за финал Кубка Италии Интер провалил, потерпев домашнее поражение от Ювентуса со счетом 1:2. По сравнению с тем поединком, Антонио Конте провел целых три замены – Видаля заменил Эриксен, вместо Санчеса в пару к Лаутаро вернулся Лукаку, а Хакими сменил Дармиана в качестве правого латераля – Маттео же перешел влево, оставив на банке Янга. Андреа Пирло, в свою очередь, заменил Маккени на Бернардески и вывел в основу Данило.

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Первый тайм встречи оказался довольно скучным. Ювентус владел мячом 62% игрового времени, но до последних минут не создал ничего. Вообще ничего. Интер же проводил быстрые атаки, но по одному и тому же сценарию – Хакими прорывался по флангу и либо простреливал, либо зарабатывал стандарты. До самого перерыва "нерадзурри" имели всего один незаблокированный удар по воротам, однако он прошел метров с 26-ти точно в руки Буффону. Плюс, был дальний удар в небо с отскока – в обоих случаях стрелял Брозович.

Правда, у гостей было несколько потенциально голевых ситуаций. Так, на 10-й минуте отскок от прострела Хакими в метрах десяти от ворот поймал Мартинес – впрочем, Лаутаро не смог попасть по мячу. На 26-й Ашраф заработал стандарт на углу штрафной, а Эриксен выполнил из него подачу – Лукаку замыкал животом, но сфера промелькнула мимо дальней штанги. Кроме того, можно вспомнить эпизод на 32-й минуте, когда Эриксену дали пробить с линии штрафной – удар накрыли, а добивание от Мартинеса было крайне неудачным. И его тоже заблокировали.

Юве неожиданно проснулся перед перерывом, организовав несколько атак с участием Кулусевски и Роналду. Криштиану нанес три удара из пределов штрафной – два заблокировали защитники, но один прошел с левого края под ближнюю штангу. Португалец пытался продавить мяч между ног Хандановича, но Самир успел сомкнуться, спасая Интер. В конце концов, отдыхать футболисты пошли при нулях на табло.

Второй тайм стартовал в том же русле. За первые двадцать минут команды провели всего по одному реально голевому моменту – Хакими на 53-й минуте выстрелил над девяткой с правого края штрафной, а Роналду завершил контрвыпад туринцев дальним ударом мимо ближнего угла. Кроме того, был один случайный полумомент – это Лаутаро в результате удачного отскока мог выходить один на один с Буффоном, но не успел к мячу.

В середине второго тайма активность Интера у чужих ворот неожиданно спала, а Ювентус так же неожиданно проснулся, создав ряд голевых моментов! Так, на 64-й минуте Роналду получил передачу на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол – Ханданович парировал. На 70-й Криштиану на дриблинге пронесся мимо Барелли и де Врея в штрафную площадь, после чего мощно пробил – Ханданович вновь спас!

Еще лучшую возможность открыть счет упустил Кулусевски, который на 75-й прорвался до правого края вратарской, оказавшись прямо перед голкипером – Деян пробил ему в грудь! "Нерадзурри" за все это время огрызнулись только ударом Хакими на 80-й с острого угла во внешнюю сторону сетки.

В эндшпиле первого тайма Интер прогнозируемо лез вперед, много простреливал в штрафную и пытался заработать хоть какой нибудь стандарт. Все эти попытки лишь на 85-й минуте вылились в голевую ситуацию – Лукаку зацепился за подачу с углового и скинул мяч под удар Сенси, однако его выстрел в дальний угол успели накрыть. Ювентус пытался наказать соперника за активность, вылетая в контратаки, но ни одна из них остротой не завершилась.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, Ювентус по сумме двух матчей выходит в финал Кубка Италии, где встретится с победителем пары Аталанта – Наполи.

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