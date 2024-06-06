"Встреча с Украиной будет очень важной в контексте подготовки к чемпионату Европы. Мы должны подать список игроков, которые будут играть на Евро-2024, после матча с Украиной (надо будет убрать из заявки трех игроков, – прим.). Все федерации просили УЕФА сделать это после вторых матчей, но мы должны сделать это сейчас. Выбор очень сложный.

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Это будет одно из моих самых тяжелых решений. Я вижу по игрокам, насколько они хотят поехать на Евро. Мы ежедневно это обсуждаем. Есть игроки, которых мы рассматриваем, но еще никого не вычеркнули. Все упорно работают, чтобы поехать на Евро. Мы сделаем все, чтобы команда была как можно сильнее.

Мы наблюдаем за игроками, анализируем, сколько они сыграли, стараемся свести к минимуму вероятность получения травм. Этот матч очень важен для нас, потому что мы хотим достичь хорошего результата и сделать все, чтобы хорошо подготовиться. Но это лишь один из этапов подготовки к Евро.

В матче с Германией Украина уже готовилась к поединку с Бельгией на Евро. "Сине-желтые" редко отдают мяч, с Германией они его отдали. Украина в этой встрече нам не очень интересна. Мы хотим постоянно совершенствовать свой стиль игры. Мы точно не будем менять во время Евро то, что практикуем. Мы хотим быть командой, которая играет агрессивно, умеет держать мяч и побеждать.

Я смотрю на настроение, которое нас окружает. Слушаю конференции и читаю порталы. Я еще не сталкивался с тем, что матчи еще не начались, мы еще не сыграли, а многих футболистов уже критикуют и хейтят. Я прошу поддержать игроков. Они являются частью нашей нации, которую мы будем представлять. Мы честно прошли на Евро, после тяжелого матча в Уэльсе нам никто ничего не давал. Давайте всей нацией сделаем все, чтобы поддержать этих игроков", – цитирует Пробежа официальный сайт Польского футбольного союза.

Напомним, дуэль между Украиной и Польшей состоится в пятницу, 7 июня, в Варшаве. Начало встречи в 21:45.

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