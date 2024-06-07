Большое благотворительное событие происходит в столице Польши в дни, когда там находится сборная Украины. Уже прошел матч ветеранов и известных людей Польши и Украины, который собрал на стадионе Агрикола несколько тысяч зрителей.

Команда Украины победила 4:1, в составах выходили такие известные в прошлом игроки как Тарас Михалик, Сергей Нагорняк, Войцех Ковалевски, Вячеслав Шевчук, Мариуш Левандовски, Владимир Езерский и другие. Цель ивента под названием "Вместе к Победе" – сбор средств на кареты скорой помощи для больницы прифронтового города Торецк на Донетчине. Организатор акции – гуманитарный штаб "Рестовратор. Картофельное войско".

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Николай Васильков, волонтер: "Нам удалось собрать очень мощные команды, это, в частности, благодаря организованной работе партнеров в Польше – Николаю Шпаковскому, Виронике Марчук и Кшиштофу Рошаку. Отдельная благодарность Олегу Собуцкому и сборной ветеранов украинского футбола, они составили основу нашей команды.

Кроме того, как всегда, нас поддержала национальная сборная. Михаил Мудрик, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Сергей Ребров предоставили лоты на аукционы, пресс-атташе команды Саша Глывинский обеспечил идеальную коммуникацию волонтеров и футболистов. И как результат, мы планируем приобрести по крайней мере 3 кареты скорой. Сбор еще не закончен.

Сегодня в 16:00 состоится большая встреча-совещание звезд футбола и фанатов в ресторане Роберта Левандовски "NINE's", где сбор средств продолжится. А потом болельщики, ветераны и волонтеры отправятся на стадион Народовый с большим баннером NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE, нарисованным лауреатом Шевченковской премии – художником Андреем Ярмоленко. Над концепцией работали мы с журналистом Леонидом Веселковым и анархо-капиталистом Дмитрием Дубасом. Этот баннер уже был на трибунах стадионов Праги, Рима, Леверкузена, Вроцлава во время матчей нашей сборной, и это напоминание всем, ради чего и кого мы сейчас играем в футбол. Ссылка на сбор средств".

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