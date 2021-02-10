Очередной инцидент произошел в ответном матче полуфинала между Ювентусом и Интером (0:0), сообщает Football Italia. В течение первого тайма между скамейками запасных постоянно возникали споры, однако арбитр никого не выгонял.

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Добавил масла в огонь Антонио Конте. Тренер "нерадзурри" шел на перерыв и украдкой показал средний палец в сторону трибун, где сидел президент Ювентуса Андреа Аньелли. Вероятно, именно ему был адресован неприличный жест.

Аньелли отыгрался после финального свистка, который зафиксировал выход Ювентуса в финал. Президент туринского клуба громко закричал в сторону скамейки запасных соперника: "Теперь иди на*уй и закрой рот, му*ак".

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