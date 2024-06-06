Президент УАФ Андрей Шевченко высказался об украинских футболистах в зарубежных чемпионатах и не обошел вниманием кадровую ситуацию в своем бывшем клубе – Милане.

"Многие наши футболисты уехали играть за границу. Хотя, когда речь идет о таких сложных лигах, как итальянская, нужно быть осторожным, особенно если ты очень молод. У меня в свое время уже были некоторые результаты, я забивал голы Реалу и Барселоне, и у меня был замечательный опыт с Динамо за спиной.

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Каких украинских игроков я бы порекомендовал? Многих из них. Цыганков, Мудрик, Довбик...

После ухода Жиру подписание нового нападающего кажется мне логичным. Жиру – настоящий первый бомбардир. Он достиг потрясающих результатов в Милане. Заменить его будет нелегко. Без него нам понадобится еще один настоящий нападающий, способный гарантировать 16-17 голов", – цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.

Шевченко дал интервью Gazzetta – о войне, фаворитах Евро и задачах для Реброва, трех украинских звезд для Милана