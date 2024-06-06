Двое игроков Кристал Пэлас – Эберечи Эзе и Адам Уортон были включены в окончательный состав сборной Англии на Евро-2024. Об этом информирует ВВС. 25-летний нападающий Эзе провел всего три матча за "Трёх львов", но произвел впечатление в товарищеской встрече с Боснией и Герцеговиной (3:0). 20-летний полузащитник Уортон вышел в том матче на замену и дебютировал за национальную команду.

Саутгейт официально исключил из заявки на Евро-2024 двух звезд АПЛ

Без вызова на турнир остались такие звёздные игроки, как вингер Джек Грилиш (Манчестер Сити), защитник Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед) и атакующий хавбек Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).

В пятницу Англия проведёт последний контрольный матч перед Евро-2024 – соперником команды Саутгейта станет Исландия. На Евро-2024 "Три льва" попали в одну группу с Сербией, Данией и Словенией.

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