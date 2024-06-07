Нагельсманн решил сразу собрать укороченный состав для подготовки, чтобы не разочаровывать игроков потом. Единственным отсеянным перед Евро-2024 стал четвертый голкипер Александер Нюбель, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Вратарь Штутгарта проиграл конкуренцию Нойеру, тер Штегену и Бауманну. На чемпионате Европы среди 26 заявленных футболистов будут Кох, Раум, Байер, Павлович и Фюрих, чье участие оставалось под вопросом.

Нагельсманн не вызвал на домашнее Евро-2024 финалистов ЛЧ Хуммельса и Брандта, а также Горецку и Гнабри. Зато в тренировочном процессе участвовали молодые Райц и Груда, которых сразу известили, что на Евро они не едут.

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