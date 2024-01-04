Ювентус и Салернитана оказались в интересной ситуации: в течение четырёх дней обеим командам предстояло встретиться два раза – сначала в Кубке на поле "Старой синьоры", затем – в чемпионате на стадионе Ареки. Филиппо Индзаги заранее сообщил о том, что в кубковой встрече выпустит на поле резервистов – и сдержал слово.

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Но Салернитане удалось шокировать стадион Альянц уже 59-й секунде встречи – Гатти сделал опрометчивый пас назад, который был перехвачен Чаквубикеми Иквуемези. Так 22-летний нигериец забил Ювентусу самый быстрый гол с августа 2017 года. Последний раз "бьянконери" пропускали ещё быстрее на 18-й секунде от Дженоа в матче чемпионата Италии, когда автоголом отличился Миралем Пьянич.

Разумеется, терпеть такой позор команда Аллегри не собиралась – и исправила ситуацию ещё до перерыва. Правый латераль хозяев Андреа Камбьясо записал на свой счёт гол+пас - он стал первым итальянцем в составе Юве с октября 2017 года, который отличился одновременно голом и пасом (на Миретти). Последний раз такое достижение покорялось Даниэле Ругани в матче с Удинезе.

Собственно сам Ругани и забил третий мяч сразу после перерыва. Защитник гостей Бронн отличился автоголом, а окончательный счёт встречи после сольных проходов установили Кенан Йилдиз и Тимоти Веа.

В четвертьфинале Кубка Ювентус примет на своём поле Фрозиноне.

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