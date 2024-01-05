Ювентус і Салернітана опинилися в цікавій ситуації: протягом чотирьох днів обидвом командам належало зустрітися двічі – спочатку в Кубку на полі "Старої синьйори", потім – у чемпіонаті на стадіоні Арекі. Філіппо Індзагі заздалегідь повідомив про те, що в кубковій зустрічі випустить на поле резервістів – і дотримав слова.

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Проте Салернітані вдалося шокувати стадіон Альянц уже на 59-й секунді зустрічі – Гатті зробив необачний пас назад, який був перехоплений Чаквубікемі Іквуемезі. Так 22-річний нігерієць забив Ювентусу найшвидший гол із серпня 2017 року. Востаннє "б'янконері" пропускали ще швидше на 18-й секунді від Дженоа в матчі чемпіонату Італії, коли автоголом відзначився Міралем П'яніч.

Зрозуміло, терпіти таку ганьбу команда Аллегрі не збиралася – і виправила ситуацію ще до перерви. Правий латераль господарів Андреа Камб'ясо записав у свій актив гол+пас – він став першим італійцем у складі Юве з жовтня 2017 року, який відзначився одночасно голом і пасом (на Міретті). Востаннє таке досягнення підкорялося Даніеле Ругані в матчі з Удінезе.

Власне сам Ругані й забив третій м'яч одразу після перерви. Захисник гостей Бронн відзначився автоголом, а остаточний рахунок зустрічі після сольних проходів встановили Кенан Йілдіз та Тімоті Веа.

У чвертьфіналі Кубка Ювентус прийме на своєму полі Фрозіноне.

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