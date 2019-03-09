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Ювентус – Удинезе – 4:1 – видео голов и обзор матча

00:45 14 Читати українською
Ювентус – Удинезе – 4:1 – видео голов и обзор матча
Мойзе Кин / УЕФА

Ювентус в матче 27 тура Серии А дома разгромил Удинезе. Смотрите видео голов и обзор матча.

11’ Мойзе Кин
39’ Мойзе Кин
67’ Эмре Джан
71’ Блез Матюиди
 
Кевин Лазанья 85’

Ювентус в рамках 27 тура УЕФА дома принимал Удинезе. Массимилиано Аллегри решил поберечь лидера команды Криштиану Роналду, а вместо него випустил 19-летнего Мойзе Кина.

Ювентус разгромил Удинезе – юный Кин оформил дубль

Юный нападающий не подвел и оформил дубль в ворота "фриульцев". Также в первом тайме получил повреждение защитник Андреа Барцальи, вместо него вышел Леонардо Бонуччи.

После перерыва голы Эмре Джана с пенальти и Блеза Матюйди поставили точку во встрече. К чести Удинезе, команда ответила в конце матча точным ударом Лазаньи.

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