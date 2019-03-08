Барцальи получил травму в матче с Удинезе

Защитник Ювентуса Андреа Барцальи получил повреждение в матче 27 тура Серии А против Удинезе.

Ювентус в матче 27 тура Серии А дома встречается с Удинезе. На 25-й минуте матча защитник "бьянконери" Андреа Барцальи получил травму и был заменен на Леонардо Бонуччи.

Игроки Ювентуса отдохнули с 60-ю моделями после поражения от Атлетико

Массимилиано Аллегри решил оставить в запасе лидера команды Криштиану Роналду, а вместо него вышел Мойзе Кин, оформивший дубль.

Уже во вторник, 12 марта, "старая синьора" сыграет дома в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Первый поединок завершился успехом "матрасников" (2:0).