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Барцальи получил травму в матче с Удинезе

8 марта 23:10 7 Читати українською
Барцальи получил травму в матче с Удинезе
Андреа Барцальи / ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Андреа Барцальи получил повреждение в матче 27 тура Серии А против Удинезе.

Ювентус в матче 27 тура Серии А дома встречается с Удинезе. На 25-й минуте матча защитник "бьянконери" Андреа Барцальи получил травму и был заменен на Леонардо Бонуччи.

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Массимилиано Аллегри решил оставить в запасе лидера команды Криштиану Роналду, а вместо него вышел Мойзе Кин, оформивший дубль.

Уже во вторник, 12 марта, "старая синьора" сыграет дома в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Первый поединок завершился успехом "матрасников" (2:0).

Теги
Италия Удинезе Удинезе Ювентус Ювентус Андреа Барцальи Андреа Барцальи
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